إصابة وزير الصحة فى موزمبيق بكورونا

أعلن وزير الصحة في موزمبيق، أرميندو تياجو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنه ثبت إصابة "تياجو" بالفيروس خلال فحص طبي روتيني قبل سفره للخارج.وقال تياجو من جانبه إنه لا يعاني من أي أعراض وقرر الإعلان عن حالته علنًا "لتحويل هذا الوضع إلى لحظة تعلم لي وللآخرين".ويخضع تياجو للعزل الصحي في منزله بالعاصمة مابوتو، وذلك طبقًا لبيانٍ أصدرته وزارة الصحة في موزمبيق.