«ملحمة أكتوبر» تشعل حماس جمهور مسرح البالون

أشعلت احتفالية «ملحمة أكتوبر» التي قدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حماس جمهور مسرح البالون بالعجوزة، الذي تفاعل مع الملحمة بترديد الأغاني والتصفيق الحاد والزغاريد تعبيرًا عن فرحتهم وسعادتهم.الاحتفالية قدمها بيت الفنون برئاسة المخرج عادل عبده، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، أمس الثلاثاء، وتضمنت مجموعة من أشهر الأغاني التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، مع ربط الفقرات الغنائية بكلمات عن النصر وحب الوطن وبعض المشاهد الدرامية والشعر قدمتها الفنانة القديرة مديحة حمدي، والفنان هاني إبراهيم، والفنان مصطفى يوسف، إعداد وإخراج وليد طه.وشارك فريق «لايف تيم» بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، بأجمل وأشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، بجانب مجموعة من أغاني التسعينات، وباقة من الأغاني الشهيرة منها «هيلا هيلا، حي على العمل، يونس، بشرة خير»، تغنى بها الفنانون «عماد كمال، عبدالله الجسمي، عماد كمال، أحمد الأمير».وقدمت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة من الأغاني الوطنية منها «محروسة يا أرض الأحلام، خط بارليف، ٦ أكتوبر له تاريخ، بالحضن يا سينا، النصر لمصر، مصر يا غالية»، بجانب مجموعة من المواويل الشعبية في حب الوطن ونصر أكتوبر، تغنى بها نجوم الفرقة «عبده زغلول، فكري القناوي، نورا صبحي، فتحي الهواري، دعاء الجيزاوي»، وقدم الفنان صلاح عبد الظاهر فقرة «التنورة»، بمصاحبة الطبل البلدي والربابة والمزمار، تدريب الفنان إبراهيم الشاذلي، وإشراف فني للفنان عاطف سعيد.