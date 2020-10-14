الشاعر أحمد الشهاوى يشارك فى أمسية علاقات ثقافية.. الليلة

ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ اللقاء الثالث من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة كولومبيا.هذا ويتضمن برنامج الأمسية كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية٬ وكلمة السفيرة آنا ملينا مونيوس دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة٬ وكلمة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية٬ والشاعر أحمد الشهاوي٬ والقاص والناشر عاطف عبيد٬ والكاتب منير عتيبة، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.