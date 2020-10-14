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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبطال «الخطة العايمة» يكشفون كواليس الفيلم.. الليلة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:36 ص
فيلم الخطة العايمة
فيلم الخطة العايمة
منار إبراهيم
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يكشف أبطال فيلم "الخطة العايمة" كواليس العمل خلال حلقة، اليوم الأربعاء، من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على شاشة قناة cbc في تمام التاسعة مساءً.

وتتضمن قائمة ضيوف الحلقة كل من شهد رمزي، منتجة العمل في أول تجربة إنتاجية لها، والمخرج معتز التوني، ومؤلفي العمل كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إلى جانب أبطال الفيلم علي ربيع ومحمد عبد الرحمن.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبدالجليل وغادة عادل التي تعمل على تجنيد شخصين لا يريدان أن يتعرف أحد عليهما، فتختار اثنين من المكفوفين يمتلكان مهارات خاصة، وهما على ربيع ومحمد عبدالرحمن، اللذان يتم تدريبهما على سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

الفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وبسنت صيام، وهشام محمد شرف، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله، وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز، وإخراج معتز التوني.

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