سقوط صاروخ فى إيران أطلق من منطقة المعارك بكاراباخ

سقط صاروخ داخل الأراضي الإيرانية، في الساعات الأخيرة من أمس الثلاثاء، جراء المعارك الدائرة في إقليم كاراباخ بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.وقال عليار راستكو، مساعد حاكم إقليم أذربيجان الشرقية الإيراني للشئون الأمنية والسياسية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الصاروخ سقط في محافظة هريس على بعد سبعين كيلومترًا شمال شرقي مدينة تبريز مركز الإقليم.وأكد "راستكو" أن الصاروخ انفجر بعد سقوطه في أرض زراعية، من دون إحداث أي خسائر مادية أو بشرية.يذكر أن خمسين قذيفة على الأقل، سقطت داخل الأراضي الإيرانية، منذ بدء العمليات العسكرية في كاراباخ.