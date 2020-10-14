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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضم 65 سريرًا جديدًا للعناية المركزة بمستشفيات جامعة طنطا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
جولة الدكتور عماد
جولة الدكتور عماد عتمان
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أنهى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، جولته الليلية المفاجئة بالمستشفيات الجامعية، رافقه خلالها الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، حيث تفقد خلالها أقسام القلب والأوعية الدموية والأمراض النفسية والعصبية.

وخلال الجولة، وجه القائم بأعمال رئيس الجامعة الأطقم الطبية بضرورة تقديم خدمة متميزة للمرضى، وإجراء كافة التحاليل اللازمة لهم بالمعمل المركزى بالمجان، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وإجراء تعقيم دورى لكافة أبنية المستشفيات.

كما وجه الدكتور عماد عتمان، خلال الزيارة، بعلاج 4 مواطنين على نفقة الدولة داخل العناية المركزة بقسم الأمراض النفسية والعصبية، تخفيفًا على المرضى.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة، بضم 65 سريرًا جديدًا للخدمة خلال العام الحالى، بأعلى مواصفات الجودة العالمية، ليصل إجمالى عدد الأسرة إلى 338 سريرًا بالعنايات المركزة التخصصية.

وشارك في الجولة الدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد حنتيرة، مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى.
جولة الدكتور عماد عتمان
جولة الدكتور عماد عتمان
جولة الدكتور عماد عتمان
جولة الدكتور عماد عتمان
جولة الدكتور عماد عتمان
جولة الدكتور عماد عتمان

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