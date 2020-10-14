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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكتب التحقيقات الأمريكى يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:25 ص
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
وكالات
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قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، وأسفر عن سقوط نحو 200 قتيل ووقوع أضرار بمليارات الدولارات.

ويسود اعتقاد قوي لدى وكالات حكومية أمريكية وأوروبية أخرى تتابع عن كثب التحقيقات بأن الانفجار كان عرضيًا.

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي لـ«رويترز» بالبريد الإلكتروني: «لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج القاطع».

وأشارت إلى بيان قال فيه مكتب التحقيقات في وقت سابق: «سنقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقيق، وتوجيه أسئلة أخرى الى السلطات اللبنانية بصفتها جهة التحقيق الرئيسية».

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم تقرير من مكتب التحقيقات الاتحادي لقاض لبناني يوم الإثنين، وامتنع مكتب التحقيقات عن التعليق على التقارير.

وقال مصدران حكوميان أمريكيان مطلعان على التقارير والتحليلات الرسمية بشأن الحادث، إن الوكالات الأمريكية كانت مقتنعة إلى حد كبير بأن الانفجار، الذي اشتمل على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد مباني المرفأ منذ سنوات، كان حادثًا.

وقال مصدر حكومي أوروبي مطلع على تقارير وتحليلات المخابرات، إن خبراء أوروبيين رسميين قدروا أيضًا أن الانفجار كان عرضيًا.

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