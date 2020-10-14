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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجموعة «إيلاي ليلى» تعلّق التجارب على علاج كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
مجموعة إيلاي ليلي
مجموعة إيلاي ليلي
وكالات
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أعلنت مجموعة «إيلاي ليلي» الأمريكية للصناعات الدوائية، اليوم الأربعاء، أنّها علّقت التجارب السريرية على علاجها التجريبي لمرض «كوفيد-19» لأسباب تتعلّق بالسلامة لم تفصح عنها.

وقال متحدّث باسم «إيلاي ليلي»، لوكالة «فرانس برس»: «كإجراء احترازي، فقد أوصت لجنة المراقبة الصحية المستقلّة لتجربة "أكتيف- 3" بتعليق عمليات تسجيل المتطوّعين الراغبين في المشاركة في هذه التجارب التي تجريها المجموعة على مصابين بمرض "كوفيد- 19" يتعالجون في المستشفيات».

وأضاف: «ليلي تؤيّد قرار اللجنة المستقلّة بضمان سلامة المرضى المشاركين في التجربة».

والعلاج الذي تطوّره المجموعة الصيدلانية مشابه لذاك الذي تلقّاه الرئيس دونالد ترامب بعيد إصابته بمرض «كوفيد- 19»، ويقوم على حقن المريض، عن طريق الوريد، بأجسام مضادّة اصطناعية مهمّتها القضاء على الفيروس المسئول عن المرض، ما يعني أنّ هذه الأجسام المضادّة الاصطناعية تحلّ عمليًا محلّ الجهاز المناعي للمريض.

وتلقّى ترامب أجسامًا مضادّة صنّعتها شركة «ريجينيرون» الأمريكية، وقد أشاد بفاعليتها بعد خروجه من المستشفى، ووعد بإجازة استخدامها لجميع المرضى وبتوزيعها عليهم مجانًا.

وكانت شركتا «إيلاي ليلي» و«ريجينيرون» تقدّمتا الأسبوع الماضي بطلب إلى وكالة الأدوية الأمريكية «إف دي إيه» للحصول على موافقة عاجلة على علاجيهما، لكن يتعيّن على إدارة الغذاء والدواء أولًا أن تتحقّق من سلامة هذين العلاجين ومن عدم تسبّبهما بآثار جانبية خطيرة.

ولم توضح «إيلاي ليلي» ما إذا كان قرار التعليق يشمل أيضًا التجارب الأخرى الجارية حاليًا على الأجسام المضادّة الاصطناعية.

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