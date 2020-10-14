إخضاع فرقة أوركسترا هونج كونج للحجر الصحى بعد إصابة أحد أعضائها بـ«كورونا»

أعلنت فرقة أوركسترا هونج كونج السيمفوني، دخول موسيقييها إلى الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا.ومن المقرر أن يتم إخضاع جميع أعضاء فرقة الأوركسترا الـ100، بالإضافة إلى موظفي المعاونة الفنية الذين يعملون من وراء الكواليس، للاختبارات من أجل الكشف عن أي إصابات بالفيروس بينهم، كما سيتم إلغاء العروض لبقية الشهر.وأضافت الفرقة- في بيان- أنها أبلغت مركز هونج كونج للحماية الصحية ومركز هونج كونج الثقافي بشأن الوضع الصحي لأعضائها.