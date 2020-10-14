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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:11 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، إنها سجلت 10.220 آلاف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و309 حالات وفاة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حتى الآن، خمسة ملايين و113.628 حالة إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و150.998 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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