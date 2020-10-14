البرازيل تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، إنها سجلت 10.220 آلاف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و309 حالات وفاة.وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حتى الآن، خمسة ملايين و113.628 حالة إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و150.998 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.