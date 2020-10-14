البرازيل تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:11 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة البرازيلية، في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، إنها سجلت 10.220 آلاف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و309 حالات وفاة.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حتى الآن، خمسة ملايين و113.628 حالة إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و150.998 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حتى الآن، خمسة ملايين و113.628 حالة إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و150.998 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.