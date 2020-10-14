بوينج تسلم 228 طائرة خلال الربع الثالث من العام

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج"، الأربعاء، تسليم 228 طائرة تجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي.وقال جريج سميث، النائب التنفيذي لرئيس بوينج لشئون العمليات الاستثمارية والمدير المالي للشركة، "نواصل العمل بشكل وثيق مع عملائنا حول العالم، ونتفهم احتياجات أساطيلهم الجوية على المدى القريب والمدى الأبعد، وضرورة الموائمة بين العرض والطلب ونتابع التأثير الكبير المستمر للجائحة العالمية على صناعتنا".ومن بين الطائرات التي سلمتها الشركة الأمريكية خلال الربع الثالث من العام الحالي 13 طائرة طراز 787 و5 طائرات طراز 777 و6 طائرات طراز 767.وأضاف سميث: "نتخذ الخطوات لتقليل حجم وإعادة تشكيل وتحويل أعمالنا للحفاظ على السيولة والتكيف مع واقع السوق الجديد، والتأكد من ضمان أعلى معايير السلامة والجودة، في الوقت الذي نجعل فيه الشركة أكثر مرونة على المدى الطويل".