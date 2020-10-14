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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشحة ترامب للمحكمة العليا: قتل جورج فلويد «شخصيًا للغاية»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:05 ص
إيمى كوني باريت
إيمى كوني باريت
وكالات
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قالت مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا إيمى كوني باريت، خلال جلسة تأكيد تعيينها، إن قتل جورج فلويد على يد الشرطة كان "شخصيًا للغاية" بالنسبة لها ولعائلتها.

وباريت، أم لسبعة أطفال لديها ابن أسود وابنة تم تبنيهما من هايتي.

وردا على سؤال للسيناتور الديمقراطي ديك دوربين، الذي سأل عما إذا كانت قد شاهدت فيديو وفاة فلويد، قالت باريت: "كما قد تتخيل، نظرًا لأن لديّ طفلين سود، كان ذلك أمرًا شخصيا جدًا بالنسبة لعائلتي".

وردت باريت بأنها شاهدت الفيديو، وذكرت أنها جلست مع ابنتها المراهقة وبكت في أعقاب الحادث. قائلة "بكينا معا في غرفتي".

وتوفي فلويد في مايو بعدما وضع شرطي ركبته على رقبة فلويد لأكثر من ثماني دقائق بينما كان يتوسل لإبقائه على قيد الحياة.

وأثارت وفاته، التي تم تسجيلها بالفيديو، مظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية المنهجية.

وقالت باريت إن العنصرية موجودة في الولايات المتحدة "بلا جدال وبوضوح"، لكنها لم تصل إلى حد وصفها بأنها منهجية، قائلة إنه سؤال سياسي لا يمكنها الإجابة عليه بصفتها قاضية.

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