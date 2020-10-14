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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترفض عرض أمريكا بشأن تجميد الترسانات النووية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
الترسانات النووية
الترسانات النووية
محمد عمر
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن عرض الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجميد الترسانات النووية، في إطار تمديد أجل معاهدة ستارت الجديدة، غير مقبول.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان مساء الثلاثاء، إن التصريحات الأمريكية بشأن التوصل لاتفاق مبدئي مع موسكو على تمديد معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسلحة النووية، هراء وتزوير للحقائق، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي مارشال بيلينغسلي، قال إنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي لتمديد معاهدة "ستارت-3" والتي ينتهي مفعولها بداية 2021.

وقال المفاوض الأمريكي بيلينغسلي: "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة نيو ستارت لوقت معين، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية".

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