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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الجنايات تؤجل محاكمة «خط الصعيد» فى قنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:43 ص
محكمة
محكمة
قنا: إسلام البكري
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قررت محكمة جنايات قنا تأجيل نظر قضية نشأت عيضة، المتهم في ٣ قضايا تشمل: القتل واستعمال القوة مع أجهزة الأمن وحيازة أسلحة نارية، لجلسة الأول من ديسمبر المقبل بناءً على طلب المحامين للاطلاع على أوراق القضية. 

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم في شهر سبتمبر من عام 2015، في أعقاب كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق العام بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وكان مقيد اليدين ومصابا بطلقات نارية متعددة بمختلف أنحاء الجسم، وتبين أن المجني عليه من أهالي "نجع نورالدين"، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، في محافظة قنا.

وجرت محاكمة "خُط الصعيد" غيابيًا في عدد من القضايا، وصدرت بحقه أحكام بالسجن يصل مجموعها إلى 269 سنة، بالإضافة إلى حكم بالإعدام، منها الحكم الصادر في القضية جنايات مركز أبوتشت شمال قنا، في 2 فبراير 2013، بالسجن لمدة 10 سنوات، والقضية جنايات مركز جرجا، في 5 أغسطس 2014، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، والقضية جنايات مركز دار السلام، في 22 سبتمبر 2012، بالسجن المؤبد 25 سنة، والقضية جنايات مركز البلينا، في 24 سبتمبر 2012، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، والقضية جنايات مركز البلينا، في 30 يناير 2014، بالسجن 25 سنة.

كما تتضمن الأحكام الصادرة بحق المتهم الحكم الصادر في القضية جنايات مركز أبوتشت، في الأول من سبتمبر 2014، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، والقضية جنح مركز نجع حمادي، في 24 سبتمبر 2014، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 500 جنيه، والقضية جنح مركز نجع حمادي، في 30 نوفمبر 2013، بالحبس لمدة شهر وكفالة 100 جنيه، والقضية جنح مركز دشنا، في 30 نوفمبر 2013، بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيهًا، بالإضافة إلى القضية جنايات نجع حمادي، في سبتمبر 2015، والتي صدر فيها حكم بإعدامه. 

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