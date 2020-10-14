تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-10-2020

درجة الحرارة اليوم









حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



حالة الطقس اليوم فيما يسود طقس معتدل نهًارا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وحار نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدل ليلًا على جنوب سيناء، وحار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل ليلًا على الجنوب.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:حالة الطقس اليوم



درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 31 21

الإسكندرية 30 20

تصل الحرارة في وادي النطرون 31 21

طنطا 30 20

تصل الحرارة في شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 21

تصل الحرارة في بلطيم 29 21

مطروح 28 21

تصل الحرارة في السلوم 29 19

سيوة 32 19

تصل الحرارة في بورسعيد 29 24

دمياط 28 23

تصل الحرارة في الزقازيق 31 20

المنصورة 30 20

تصل الحرارة في الإسماعيلية 33 21

السويس 32 22

تصل الحرارة في العريش 30 21

رفح 30 21

تصل الحرارة في راس سدر 31 22

نخل 30 17

تصل الحرارة في نويبع 32 25

طابا 30 22

تصل الحرارة في كاترين 29 16

الطور 30 24

تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 27

الغردقة 32 26

تصل الحرارة في مرسى علم 34 25

الفيوم 32 21

تصل الحرارة في بني سويف 32 21

المنيا 33 22

تصل الحرارة في أسيوط 34 22

سوهاج 36 22

تصل الحرارة في قنا 38 23

الأقصر 40 24

تصل الحرارة في أسوان 41 25

إدفو 40 24

تصل الحرارة في أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 39 24

تصل الحرارة في شلاتين 36 27

أبورماد 35 26

تصل الحرارة في حلايب 33 28

راس حدربة 35 25

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درجات الحرارة العظمى - الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 31 21الإسكندرية 30 20تصل الحرارة في وادي النطرون 31 21طنطا 30 20تصل الحرارة في شبين الكوم 30 20دمنهور 30 21تصل الحرارة في بلطيم 29 21مطروح 28 21تصل الحرارة في السلوم 29 19سيوة 32 19تصل الحرارة في بورسعيد 29 24دمياط 28 23تصل الحرارة في الزقازيق 31 20المنصورة 30 20تصل الحرارة في الإسماعيلية 33 21السويس 32 22تصل الحرارة في العريش 30 21رفح 30 21تصل الحرارة في راس سدر 31 22نخل 30 17تصل الحرارة في نويبع 32 25طابا 30 22تصل الحرارة في كاترين 29 16الطور 30 24تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 27الغردقة 32 26تصل الحرارة في مرسى علم 34 25الفيوم 32 21تصل الحرارة في بني سويف 32 21المنيا 33 22تصل الحرارة في أسيوط 34 22سوهاج 36 22تصل الحرارة في قنا 38 23الأقصر 40 24تصل الحرارة في أسوان 41 25إدفو 40 24تصل الحرارة في أبوسمبل 40 26الوادي الجديد 39 24تصل الحرارة في شلاتين 36 27أبورماد 35 26تصل الحرارة في حلايب 33 28راس حدربة 35 25

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيلودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 14-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، لطيفًا ليلًا على الوجه البحري والقاهرة.