تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-10-2020
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:06 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 14-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، لطيفًا ليلًا على الوجه البحري والقاهرة.
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 31 21
الإسكندرية 30 20
تصل الحرارة في وادي النطرون 31 21
طنطا 30 20
تصل الحرارة في شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 21
تصل الحرارة في بلطيم 29 21
مطروح 28 21
تصل الحرارة في السلوم 29 19
سيوة 32 19
تصل الحرارة في بورسعيد 29 24
دمياط 28 23
تصل الحرارة في الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
تصل الحرارة في الإسماعيلية 33 21
السويس 32 22
تصل الحرارة في العريش 30 21
رفح 30 21
تصل الحرارة في راس سدر 31 22
نخل 30 17
تصل الحرارة في نويبع 32 25
طابا 30 22
تصل الحرارة في كاترين 29 16
الطور 30 24
تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 27
الغردقة 32 26
تصل الحرارة في مرسى علم 34 25
الفيوم 32 21
تصل الحرارة في بني سويف 32 21
المنيا 33 22
تصل الحرارة في أسيوط 34 22
سوهاج 36 22
تصل الحرارة في قنا 38 23
الأقصر 40 24
تصل الحرارة في أسوان 41 25
إدفو 40 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 40 26
الوادي الجديد 39 24
تصل الحرارة في شلاتين 36 27
أبورماد 35 26
تصل الحرارة في حلايب 33 28
راس حدربة 35 25
درجة الحرارة اليوم
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 14-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، لطيفًا ليلًا على الوجه البحري والقاهرة.
فيما يسود طقس معتدل نهًارا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وحار نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدل ليلًا على جنوب سيناء، وحار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل ليلًا على الجنوب.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
حالة الطقس اليوم
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 31 21
الإسكندرية 30 20
تصل الحرارة في وادي النطرون 31 21
طنطا 30 20
تصل الحرارة في شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 21
تصل الحرارة في بلطيم 29 21
مطروح 28 21
تصل الحرارة في السلوم 29 19
سيوة 32 19
تصل الحرارة في بورسعيد 29 24
دمياط 28 23
تصل الحرارة في الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
تصل الحرارة في الإسماعيلية 33 21
السويس 32 22
تصل الحرارة في العريش 30 21
رفح 30 21
تصل الحرارة في راس سدر 31 22
نخل 30 17
تصل الحرارة في نويبع 32 25
طابا 30 22
تصل الحرارة في كاترين 29 16
الطور 30 24
تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 27
الغردقة 32 26
تصل الحرارة في مرسى علم 34 25
الفيوم 32 21
تصل الحرارة في بني سويف 32 21
المنيا 33 22
تصل الحرارة في أسيوط 34 22
سوهاج 36 22
تصل الحرارة في قنا 38 23
الأقصر 40 24
تصل الحرارة في أسوان 41 25
إدفو 40 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 40 26
الوادي الجديد 39 24
تصل الحرارة في شلاتين 36 27
أبورماد 35 26
تصل الحرارة في حلايب 33 28
راس حدربة 35 25
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