مصر تعالج ربع مليون سوداني من فيروس سي

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، وصول الوفد الطبي المصري إلى الخرطوم، مشيرة إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج 250 ألفا من مصابي مرض الفيروس الكبدي سي.وقال محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف ومستشار وزيرة الصحة المصرية ورئيس الوفد الطبي الزائر للسودان، خلال مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إن هذه القافلة معنية بتقييم حالات مصابي ثورة ديسمبر، ووضع خطة العلاج المناسبة لهم سواء في المستشفيات السودانية أو المصرية.وأوضح أن قافلة وقائية ستصل مطلع الأسبوع المقبل محملة بأطنان من المبيدات لرش ناقلات الأمراض بالولاية الشمالية، تتبعها قافلة علاجية بالتنسيق مع وزارة الصحة السودانية.وكان في استقبال القافلة المصرية عامر عبادي رئيس اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي ثورة ديسمبر، ودكتور أمجد فريد مساعد كبير الموظفين مستشار رئيس الوزراء، والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.وكشف جاد عن أنه سيتم الشروع في تنفيذ مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعلاج 250 ألفا من مصابي مرض الفيروس الكبدي سي بالسودان، بجانب تقديم عشر فرص لنيل زمالة في التخصصات المطلوبة، بجانب برامج تدريبية مستمرة في مستشفيات الصحة المصرية.فيما قال السفير حسام عيسى إن القافلة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي وزراء الدولتين، في أغسطس الماضي، أثناء زيارة رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفي مدبولي للخرطوم، وأضاف أنهم كمصريين فخورون بالقيام بهذه المهمة النبيلة.من جانبه، أكد عامر عبادي رئيس اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي ثورة ديسمبر، المبادرة المصرية، أن مصر طوال عهدها درجت على مساندة السودان في كل الظروف الصعبة التي مرت عليه.