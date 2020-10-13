إصابة 5 معلمين بكورونا.. إيقاف مجموعات التقوية بمدرسة في كفر الشيخ

قررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إيقاف مجموعات التقوية بمدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية للبنين التابعة لإدارة فوه التعليمية، عقب إصابة 5 معلمين بفيروس كورونا، توفي أحدهم اليوم.وأكد مصدر بالمدرسة في تصريحات لـ«الدستور» أنه بناء على تعليمات وكيلة وزارة التربية والتعليم الدكتورة بثينة كشك ومدير إدارة فوه التعليمية الدكتور أحمد وعيوع، تم إيقاف مجموعات التقوية بالمدرسة من الغد لحين إشعار أخر.وكانت الإصابات بالمدرسة قد ارتفعت إلى 5 أشخاص توفي أحدهم، بعد نقله للعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم بمستشفى مطوبس المركزي.وكشف مصدر بالمدرسة في تصريحات لـ«الدستور» أن المتوفي كان مسئولا عن توريد الكتب للطلاب ويدعى «علي. ف. ا»، وباقي الإصابات بين صفوف المعلمين، منذ بدء إعطاء دروس التقوية للطلاب، لافتا إلى أن كثيرا من المعلمين اعتذروا عن استكمال إعطاء دروس التقوية التي تجري حاليا في المدرسة.وأوضح المصدر أن باقي المصابين بالمدرسة هم «سامح. س. ر، مها. ر، ميرفت. ع، علي. ا»، وأن عددا منهم قد تماثل للشفاء ومنذ إصابتهم بالفيروس لم يأتوا للمدرسة، وهم حاليا في العزل المنزلي، كما أنه سيتم عقد اجتماع بالمعلمين بالمدرسة للتشديد على عدم السماح للطلاب بالدخول غير بالكمامة والكحول حفاظا على سلامتهم.