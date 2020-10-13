روسيا والسعودية يبحثان الوضع في أسواق الطاقة

بحثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، الوضع في أسواق الطاقة العالمية.وأوضح الكرملين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه تم خلال المكالمة التي جاءت بمبادرة من الجانب السعودي، وضع تقييم إيجابي للمستوى الذي تحقق من العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض.كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي في مختلف المجالات" كما أنه "تم التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك، بما في ذلك في إطار "أوبك+".