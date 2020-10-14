سقوط عاطلين أثناء سرقتهما هواتف محمولة من داخل سيارة بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من السيارات خلال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة.كان اللواء رأفت الفقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدد من بلاغات المواطنين لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بسرقة الهواتف المحمولة من داخل سياراتهم عن طريق كسر الزجاج.جرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بقيادة المقدم محمد مطر رئيس المباحث، ومعاونة النقيب محمود سليم، وتحت إشراف العميد حسن الغرباوي رئيس مباحث المديرية، لفحص البلاغات وتحديد المتهمين بارتكاب وقائع السرقة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مواقع السرقة.وتمكن فريق البحث من التوصل لمرتكبي وقائع السرقات، وهم: "محمد.ع.ع"، وشهرته الدرملي، 40 سنة، عاطل، ومقيم بأول المنصورة، و"عوض.م"، وشهرته "الصوفانى"، عاطل، ومقيم بشارع كلية الآداب بالمنصورة، حال قيامهما بكسر زجاج إحدى السيارات لسرقة الهواتف المحمولة منها.وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما ١٢ واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات، وبالفحص تبين بأنها جميعًا مبلغ بسرقتها.حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.