رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عاطلين أثناء سرقتهما هواتف محمولة من داخل سيارة بالدقهلية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من السيارات خلال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة.

كان اللواء رأفت الفقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدد من بلاغات المواطنين لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بسرقة الهواتف المحمولة من داخل سياراتهم عن طريق كسر الزجاج.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بقيادة المقدم محمد مطر رئيس المباحث، ومعاونة النقيب محمود سليم، وتحت إشراف العميد حسن الغرباوي رئيس مباحث المديرية، لفحص البلاغات وتحديد المتهمين بارتكاب وقائع السرقة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مواقع السرقة.

وتمكن فريق البحث من التوصل لمرتكبي وقائع السرقات، وهم: "محمد.ع.ع"، وشهرته الدرملي، 40 سنة، عاطل، ومقيم بأول المنصورة، و"عوض.م"، وشهرته "الصوفانى"، عاطل، ومقيم بشارع كلية الآداب بالمنصورة، حال قيامهما بكسر زجاج إحدى السيارات لسرقة الهواتف المحمولة منها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما ١٢ واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات، وبالفحص تبين بأنها جميعًا مبلغ بسرقتها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

السيطرة على مشاجرة بين أصحاب محلات بمولين في مدينة نصر

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

الصور

image description

ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

إدارة الكرة بالزمالك تهدد فرجاني ساسي بالبيع

«الصحة»: 9 وفيات و139 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020

معلومات عن هاتف آيفون 12 الجديد.. مواصفات iPhone 12 في الأسواق

سعر ايفون 12 ومواصفات iPhone 12 الجديد

نشرة الحوادث: مقتل إرهابيين بشمال سيناء والسيطرة علي مشاجرة وتكريم عاملة نظافة

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

أغانى النصر والتنورة تشعل مسرح ساحة الهناجر

السبت.. أمسية شعرية في بيت شعر الأقصر

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

هيئة الكتاب: معرض المنصورة 20 أكتوبر.. وغدًا قرعة تحديد دور النشر