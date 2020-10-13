رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تبحث استخدام طائرات مسيّرة لمكافحة تهريب البشر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:51 م
كارل نيهمر
كارل نيهمر
طباعة
بحث وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السلوفيني أليس هوجس، استخدام الطائرات دون طيار في مكافحة تهريب البشر.

جاء ذلك في لقاء جمع الوزيرين في منطقة سبيلفيلد على الحدود بين البلدين لاستعراض تجارب استخدام الطائرات دون طيار في تأمين الحدود وملاحقة مهربي البشر ومنع الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير داخلية النمسا، في تصريح اليوم، إن اجتماع العمل مع نظيره السلوفيني أليس هوجس ناقش أيضا التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن والهجرة والإدارة المشتركة للحدود واتفاقية الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء ودعم شرطة الطرق السريعة.

وأوضح الوزير أنه "يوجد حاليًا حوالي 120 ألف مهاجر على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وعلى طول طريق غرب البلقان، ولذلك بدأنا في تنفيذ شبكة أمان من ثلاث مراحل، أولاها حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وثانيها تأمين وضع الهجرة على طول طريق دول غرب البلقان، وثالثها حماية الحدود النمساوية، وذلك من أجل الاستعداد قدر الإمكان لصد موجة جديدة من اللاجئين".

وأضاف الوزير: "الطائرات دون طيار هي جزء من قوة شرطة حديثة في القرن الحادي والعشرين، ولدينا بالفعل خبرة مع الطائرات دون طيار في دعم الشرطة اليونانية".

وأشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع الشرطة السلوفينية، لافتا إلى جاهزية الشرطة لإيقاف المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي النمساوية فور عبورهم الحدود.

موضوعات متعلقة

«البرنس مات».. تفاصيل وفاة شاب شنقا في مطروح

توسيع أسفل كوبري دار السلام بالقاهرة للتيسير المروري

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

إدارة الكرة بالزمالك تهدد فرجاني ساسي بالبيع

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020

معلومات عن هاتف آيفون 12 الجديد.. مواصفات iPhone 12 في الأسواق

سعر ايفون 12 ومواصفات iPhone 12 الجديد

نشرة الحوادث: مقتل إرهابيين بشمال سيناء والسيطرة علي مشاجرة وتكريم عاملة نظافة

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

أغانى النصر والتنورة تشعل مسرح ساحة الهناجر

السبت.. أمسية شعرية في بيت شعر الأقصر

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

هيئة الكتاب: معرض المنصورة 20 أكتوبر.. وغدًا قرعة تحديد دور النشر