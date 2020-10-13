مقتل 12 جنديًا من جراء هجومين مسلحين وسط مالي

لقي 12 جنديا من الجيش المالي مصرعهم؛ جراء هجومين مسلحين في باماكو وسط البلاد.وأشار الجيش المالي- في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم- إلى أنه من المحتمل أن يكون المسلحون الذين قاموا بالهجوم ينتمون إلى جماعات جهادية.وأوضح البيان أن الهجوم الأول وقع أثناء الليل في قاعدة عسكرية بمدينة سوكورا، وأسفر عن مقتل تسعة جنود، فيما وقع الهجوم الثاني صباحا، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود كانوا في طريقهم لمكان الهجوم الأول.