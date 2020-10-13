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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا: إغلاق جزئى للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:52 م
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تشهد إغلاقًا جزئيًا للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد روته - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن جميع المقاهي والمطاعم سيجري إغلاقها ضمن هذا الإجراء.

وأمر رئيس الوزراء الهولندي بإلزام الأفراد ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن المغلقة من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، وسيتم تطبيق الإجراءات الجديدة بدءًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء المقبل لمدة أسبوعين كفترة أولية.

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