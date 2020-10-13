الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل تأخر اللقاح وتبدد آمال التحفيز

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، حيث تأثرت المعنويات سلبا من جراء وقف اختبارات لقاح لمرض كوفيد-19 وعدم التوصل إلى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية بينما انطلق موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثالث من السنة.ورغم إغلاق مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة على انخفاض، ساعدت أسهم مايكروسوفت وأمازون. كوم على تخفيف خسائر المؤشر ناسداك المجمع الغني بشركات التكنولوجيا.وأعلنت جونسون أند جونسون أمس الاثنين وقف التجارب السريرية على لقاح محتمل بسبب مرض غير واضح الأسباب أصاب أحد المتطوعين.أثر القرار سلبا على أسهم الشركة، حتى بعد تقرير نتائج فاق التوقعات.وفي أواخر الجلسة، قالت منافستها إيلي ليلي إنها ستوقف أيضا اختباراتها على مستضد لفيروس كورونا بسبب بواعث قلق تتعلق بالسلامة.وقال روبرت بافليك، كبير إستراتيجيي الاستثمار لدى سليت ستون ويلث في نيويورك، "لدينا طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع وقف شركات دواء كبيرة لاختبارات لقاحات.. هذا يثير قلق السوق ونتيجة لذلك تلحظ ارتفاع أسهم الشركة المستفيدة من الإغلاقات."تبددت الآمال في إقرار حزمة جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا بعد أن رفضت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي مقترحا حجمه 1.8 تريليون دولار من البيت الأبيض، قائلة إنه "أقل بكثير مما تتطلبه هذه الجائحة والركود العميق".وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 158.04 نقطة بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 28679.48 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 22.51 نقطة أو 0.64 بالمئة ليسجل 3511.71 نقطة، في حين هبط ناسداك 12.36 نقطة أو 0.1 بالمئة إلى 11863.90 نقطة.