جنايات قنا تقرر ضبط وإحضار رئيس مباحث قفط لاتهامه بتعذيب سجين ووفاته

قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وشريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد، بضبط وإحضار "محمود م م" ٤٢ سنة رئيس مباحث مركز قفط، والإفراج المؤقت عن "حسن ا" ٢٨ سنة معاون مباحث مركز قفط لاتهامهما بتعذيب عامل مما تسبب فى وفاته.تعود أحداث القضية ليومى ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧ إثر قيام النيابة العامة باتهام كلا من "محمود م م" ٤٢ سنة رئيس مباحث مركز قفط، والإفراج المؤقت عن "حسن ا" ٢٨ سنة معاون مباحث مركز قفط لاتهامهما بتعذيب عامل مما تسبب فى وفاته لانهما فى يومى ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧ قاما بتعذيب سيد محمد سيد بتقييده بالقيود الحديدية وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجرة المحتجز بها لحمله على الإدلاء على أسماء شركائه فى قضية سرقة توك توك وتبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية وأحدثا به إصابات أودت بحياته كما قاما بالتزوير فى أوراق رسمية وقاما بتغيير موعد ضبط المجنى عليه سيد محمد سيد.