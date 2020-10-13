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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أعضاء «الشيوخ» المعينون والمنتخبون يتبادلون التهانى بـ«ائتلاف دعم مصر» (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:37 م
النواب
النواب
إسلام نصير
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يعقد الآن بمقر ائتلاف دعم مصر، اجتماع للأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، وآخر للمنتخبين على القائمة والفردي، حيث تبادل «المنتخبون والمعينون» التهاني فيما بينهم.

ونشر «الدستور» قائمة بأبرز الأسماء المعينة في مجلس الشيوخ من الكوادر المهنية والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب قبل الإعلان الرسمي عن القائمة، وهم:

محمد فرج الدرى المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
حافظ فؤاد حافظ أبوشوشة والد الشهيد حافظ أبوشوشة.
محمد ماهر أبوغالى.
أشرف ثابت من حزب النور.
يوسف السيد يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر.
الكاتب الصحفي محمود الكردوسى.
الكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة.
كامل ميشيل عضو لجنة الأزمات بالمجمع المقدس الأرثوذكسي.
جميل حليم حبيب المحامى.
نهال المغربل مدير برنامج السياسات والتشريعات والحوكمة الحضارية ببرنامج الأمم المتحدة.
الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم
محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن
عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق.
محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي.
‏نادية مبروك، رئيس الإذاعة السابق.
‏طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.
محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق.
كوثر محمود، نقيب التمريض.
هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
سامح عاشور، نقيب المحامين السابق.
الفنان يحيى الفخراني.
الفنانة سميرة عبدالعزيز.
الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي.
الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي.
سما سليمان رئيس وحدة بمركز المعلومات.
اللواء هارون أبوسحلي، المدير السابق للمجمع الطبي العسكري بكوبري القبة.
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر.
عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد.
نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة.
سها سعيد و5 آخرون من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
6 أعضاء بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

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