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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد الصاوي يبكي أثناء عرض فيلمه «قصر نظر»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:48 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
احمد عارف
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"منذ ١٨ عاما كنت باكتب وإحساسي إن العالم كله ضدي وقت تقديم المسرح الحر والفن المستقل؛ واكتشفت إني مكنتش لوحدي فقط، بل كان هناك كثيرون يحملون أحلاما وطموحات في السينما بشكل عام"..

هكذا عبر الفنان خالد الصاوي عن خروج فيلمه القصير "قصر نظر" إلى النور، بعد أن قدم إخراجه منذ ١٨ عاما، وذلك خلال الندوة النقاشية التي أقيمت داخل قصر السينما بعد عرض الفيلم، بحضور عدد من صناع السينما والإعلاميين.

قبل الندوة تم عرض الفيلم "قصر نظر" وبعد انتهاء العرض دخل "الصاوي" في حالة من البكاء قبل أن تمتلئ القاعة بالتصفيق نظرا لإبداع الصاوي في العمل، رغم أنه شارك في الفيلم كمخرج وليس ممثلا.

أدار الندوة الناقد طارق الشناوي، الذي علق على بكاء خالد الصاوي أثناء مشاهدة الفيلم قائلا إنه ذكره بالراحل خالد صالح عندما بكى أثناء عرض فيلم "كف القمر"، وأضاف: يبدو أن الصاوي مش مجرد صديق العمر لصالح فقط ولكن نفس المشاعر ودموعهم قريبة.

وقال الصاوي: أنا مش سعيد بالأخطاء اللي مريت بيها، وأهمها هو العناد، لأنني كنت شخصا عنيدا، ولكن لم أتبرأ منها لأنها كانت جزءا من شخصيتي لذلك أنا فخور بكل ما قدمته في الفن.

جاء ذلك في ختام عروض المهرجان الأول لأفلام الإنتاج المتميز، والذي نظمته إدارة الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع قصر السينما التابع لهئية قصور الثقافة، بإدارة الفنان تامر عبدالمنعم.

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