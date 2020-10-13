النمسا تطالب أوروبا بتوقيع عقوبات صارمة على تركيا

جدد المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، دعوته إلى الاتحاد الأوروبي بقطع مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد وفرض عقوبات صارمة عليها.وقال كورتس- في تصريحات اليوم- إنه من غير المقبول أن ترسل تركيا سفينة أبحاث إلى المياه اليونانية في البحر الأبيض المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي.يشار إلى أن العلاقات النمساوية التركية تشهد توترا متصاعدا؛ بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المناوئة للنمسا والاتحاد الأوروبي، وتشجيعه التيارات السياسية الراديكالية ذات الصبغة الدينية.