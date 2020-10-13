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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى: بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:02 م
الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي
أ.ش.أ
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أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي، بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية استعدادًا لبداية الدراسة في الأسبوع المقبل.

وقال غرباوي - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه تمت إتاحة سداد رسوم المدن الجامعية اعتبارًا من اليوم، تزامنًا مع بدء التسكين للطلاب المحققين لشروط التسكين، حيث تم تسكين طلاب الفرقة الأولى مستجدين والفرقة الثانية، وغدا الأربعاء يتم تسكين طلاب الفرقة الثالثة، وبعد غد الخميس تسكين طلاب الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أنه إذا تم قبول الطالب نهائيًا بالمدينة، سيجد محملا عليه رسوم المدن الجامعية أول قسيمة بمبلغ 310 جنيهات نظير الإقامة بالتغذية نصف شهر، في اليوم المحدد له سداد الرسوم.

وأكد أن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد، عليه أن يتوجه لإدارة المدن الجامعية في الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، وإلا سيتم فصله من المدينة بناءً على قرار محضر قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية.

وقال إنه يمكن للطلاب الاستعلام عن حالة القبول من خلال الرابط التالي: http:193.227.49.118svu_pgenquery.aspx

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