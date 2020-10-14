سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 14-10-2020
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:54 ص
تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي عبر هذا التقرير، حيث تراجع، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات منتصف الأسبوع، ليسجل الدولار 15.62جنيه للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع.، بحسب بيانات البنك المركزي.
وعالميًا ارتفع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ عاود المتعاملون في السوق شراءه، على الأخص مقابل العملات المناظرة الأعلى مخاطرة، بعد أن بدا أن السلطات الصينية تسعى لكبح ارتفاعات في اليوان سجلها في الآونة الأخيرة.
لكن الإقبال على المخاطرة بصفة عامة تلقى الدعم من الأمل في أن يتغلب نائب الرئيس السابق جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى في الثالث من نوفمبر، وأن يدفع تحفيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة فيروس كورونا.
وانخفض اليوان الصيني 0.1% إلى 6.7500 للدولار بعد أن حدد البنك المركزي نقطة منتصف أضعف من المتوقع، مما بدد أثر أي دعم من بيانات قوية للتجارة الصينية.
15.63 جنيه للشراء
15.73 جنيه للبيع
15.75 جنيه للبيع
15.74 جنيه للبيع مقابل
15.75 جنيه للبيع
15.73 جنيه للبيع
15.74 جنيه للبيع
15.75 جنيه للبيع.
15.74 جنيه للبيع
وعالميًا ارتفع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ عاود المتعاملون في السوق شراءه، على الأخص مقابل العملات المناظرة الأعلى مخاطرة، بعد أن بدا أن السلطات الصينية تسعى لكبح ارتفاعات في اليوان سجلها في الآونة الأخيرة.
لكن الإقبال على المخاطرة بصفة عامة تلقى الدعم من الأمل في أن يتغلب نائب الرئيس السابق جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى في الثالث من نوفمبر، وأن يدفع تحفيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة فيروس كورونا.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يوميوارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.190، في مسعى لتمديد انتعاشة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 92.997، الذي بلغه يوم الجمعة، بينما انخفض اليورو 0.17% إلى 1.1794 دولار.
وانخفض اليوان الصيني 0.1% إلى 6.7500 للدولار بعد أن حدد البنك المركزي نقطة منتصف أضعف من المتوقع، مما بدد أثر أي دعم من بيانات قوية للتجارة الصينية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى
15.63 جنيه للشراء
15.73 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى15.65 جنيه للشراء
15.75 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك عودة15.64 جنيه للشراء مقابل
15.74 جنيه للبيع مقابل
سعر الدولار اليوم في بنك مصر15.65 جنيه للشراء م
15.75 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء
15.73 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء
15.74 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء
15.74 جنيه للبيع