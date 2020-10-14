سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 14-10-2020

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

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تنشر «الدستور»عبر هذا التقرير، حيث تراجع، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات منتصف الأسبوع، ليسجل الدولار 15.62جنيه للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع.، بحسب بيانات البنك المركزي.وعالميًا ارتفع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ عاود المتعاملون في السوق شراءه، على الأخص مقابل العملات المناظرة الأعلى مخاطرة، بعد أن بدا أن السلطات الصينية تسعى لكبح ارتفاعات في اليوان سجلها في الآونة الأخيرة.لكن الإقبال على المخاطرة بصفة عامة تلقى الدعم من الأمل في أن يتغلب نائب الرئيس السابق جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى في الثالث من نوفمبر، وأن يدفع تحفيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة فيروس كورونا.وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.190، في مسعى لتمديد انتعاشة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 92.997، الذي بلغه يوم الجمعة، بينما انخفض اليورو 0.17% إلى 1.1794 دولار.وانخفض اليوان الصيني 0.1% إلى 6.7500 للدولار بعد أن حدد البنك المركزي نقطة منتصف أضعف من المتوقع، مما بدد أثر أي دعم من بيانات قوية للتجارة الصينية.15.63 جنيه للشراء15.73 جنيه للبيع15.65 جنيه للشراء15.75 جنيه للبيع15.64 جنيه للشراء مقابل15.74 جنيه للبيع مقابل15.65 جنيه للشراء م15.75 جنيه للبيع15.63 جنيه للشراء15.73 جنيه للبيع15.64 جنيه للشراء15.74 جنيه للبيع15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.15.64 جنيه للشراء15.74 جنيه للبيع