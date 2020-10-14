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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 14-10-2020

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:54 ص
الدولار
الدولار
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي عبر هذا التقرير، حيث تراجع، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات منتصف الأسبوع، ليسجل الدولار 15.62جنيه للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع.، بحسب بيانات البنك المركزي.

وعالميًا ارتفع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ عاود المتعاملون في السوق شراءه، على الأخص مقابل العملات المناظرة الأعلى مخاطرة، بعد أن بدا أن السلطات الصينية تسعى لكبح ارتفاعات في اليوان سجلها في الآونة الأخيرة.


لكن الإقبال على المخاطرة بصفة عامة تلقى الدعم من الأمل في أن يتغلب نائب الرئيس السابق جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى في الثالث من نوفمبر، وأن يدفع تحفيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة فيروس كورونا.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.190، في مسعى لتمديد انتعاشة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 92.997، الذي بلغه يوم الجمعة، بينما انخفض اليورو 0.17% إلى 1.1794 دولار.

وانخفض اليوان الصيني 0.1% إلى 6.7500 للدولار بعد أن حدد البنك المركزي نقطة منتصف أضعف من المتوقع، مما بدد أثر أي دعم من بيانات قوية للتجارة الصينية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى


15.63 جنيه للشراء

15.73 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء

15.75 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء مقابل

15.74 جنيه للبيع مقابل

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

15.65 جنيه للشراء م

15.75 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء

15.73 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء

15.74 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء

15.74 جنيه للبيع

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