تونس: 1005 حالات إجمالي إصابات كورونا بالمدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالوسط المدرسي بلغ 1005 حالات، ما بين طلاب ومعلمين وعاملين، وأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 2662.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن من بين حالات الإصابة 441 تلميذًا و436 معلمًا و96 كادرًا، إضافة إلى 32 إصابة في صفوف العاملين.يذكر أن تونس تشهد انتشارًا سريعًا لفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، في آخر إحصائية، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 31259 شخصًا.