واشنطن تتفق مع موسكو على تمديد معاهدة «نيو ستارت» للأسلحة النووية

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، وجود اتفاق مبدئي مع موسكو على تمديد معاهدة "نيو ستارت" لنزع الأسلحة النووية، والتي ينتهي مفعولها بداية 2021.وقال المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي: "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة نيو ستارت لوقت معين، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية"، مضيفا: "نعتقد أن هناك اتفاقا مبدئيا على أعلى مستوى بين حكومتينا".