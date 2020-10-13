الصين وروسيا تحصلان على عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

انتخب، اليوم الثلاثاء، الصين وروسيا من بين أكثر من 12 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما كان متوقعًا، بينما فشلت المملكة العربية السعودية في الفوز بمقعد مؤقت.وحثت منظمات حقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معارضة مساعي الدول الثلاث للانضمام إلى أرفع هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قائلة إن سجلاتها في مجال حقوق الإنسان لا تؤهلها للقيام بذلك.وترشحت روسيا دون معارضة في مجموعة أوروبا الشرقية، وتنافست الصين والسعودية على مقاعد المجموعة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ، وهي المجموعة الوحيدة التي تنافست فيها خمس دول على أربعة مقاعد.