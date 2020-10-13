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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سعر ايفون 12 ومواصفات iPhone 12 الجديد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:07 م
iPhone 12
iPhone 12
أحمد عاشور
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iPhone 12 تم طرحه اليوم، حيث كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون، باسم
آيفون 12 المزود بإمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس للاتصالات ومعالجة أسرع وكاميرا محدثة مع زيادة قوة الشاشة.

iPhone 12

ويبحث الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي عن سعر ايفون 12 الجديد ومواصفاته الجديدة التي تختلف تماما عن الأجيال التي تسبقه.

مواصفات ايفون 12 الجديدة

يعمل الهاتف الجديد بمعالج جديد هو "أيه 14 بيونيك" والذي تقول عنه آبل إنه أسرع بنسبة 50 في المئة من أي أي معالج هاتف ذكر آخر.

ويحمل آيفون 12 نفس مقاس شاشة آيفون 11 لكن سمكه أقل بنسبة 12 في المئة.

وزنه أخف بنسبة 16 في المئة بحسب كايان درانس نائيس رئيس تسويق آيفون في شركة آبل.

تم تزويد الهاتف الذكي الجديد بشاشة زجاجية جديدة تستطيع تحمل الصدمات عند السقوط بما يعادل 4 مرات قدرة الشاشات السابقة على التحمل.

وقال درانس إن التكنولوجيا الجديدة في الشاشات تمثل "أكبر قفزة بالنسبة لإمكانية الاعتماد على الهاتف"، مقارنة بأي هاتف آيفون آخر قدمته الشركة.

سعر ايفون 12 الجديدة

كشفت شركة أبل عن أسعار سلسلة هواتف أيفون 12 الجديدة والتى من المنتظر أن تكون كالتالي:

iPhone 12 mini: يأتى بسعر 699 دولارا للنسخة الأساسية.

iPhone 12: يأتى بسعر 799 دولارا للنسخة الأساسية.

iPhone 12 pro: يبدأ سعره من 999 دولارا.

iPhone 12 Pro Max: يبدأ سعره من 1100 دولار.

موعد وصول هواتف أيفون iPhone 12 الجديدة

قالت شركة آبل خلال الحدث إن الإصدارات ذات الحجم الجديد من الهواتف ستتأخر، حيث ستأتي الإصدارات القياسية لكل منها قريبًا نسبيًا.

ومن المنتظر أن يتم فتح باب الحجز المسبق لكل من iPhone 12 وiPhone 12 Pro يوم الجمعة، 16 أكتوبر، وبعد ذلك سيطرحون للبيع يوم الجمعة 23 أكتوبر.

أما أجهزة iPhone 12 Mini وiPhone 12 Pro Max سيتم فتح باب الحجز المسبق لهذه الطرازات يوم الجمعة، 6 نوفمبر، على أن يتم طرحها للبيع يوم الجمعة، 13 نوفمبر.

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