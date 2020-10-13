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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يصعد 2% بفضل بيانات قوية للتجارة الصينية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:00 م
النفط
النفط
وكالات
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انتعشت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين أبطلت أثر زيادة المعروض في مناطق أخرى، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل التوقعات لتعافٍ بطيء في الطلب العالمي على الخام وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 73 سنتا، بما يعادل 1.8%، إلى 42.45 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا أو حوالي اثنين بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 40.20 دولار للبرميل، وكان كلا خامي القياس فقد نحو 3% أمس الاثنين.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 11.8 مليون برميل يوميا من الخارج في سبتمبر، بزيادة 5.5% عن أغسطس، وزيادة 17.5% على أساس سنوي، لكن دون الذروة القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يوميا المسجلة في يونيو.

وقالت باولا رودريجيز- ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي: "أسعار النفط، التي كابدت ضربة عنيفة في اليوم السابق، كانت تبحث عن بارقة أمل وهو ما عثرت عليه اليوم".

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