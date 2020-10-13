وفيات كورونا في الولايات المتحدة 214446

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد إصابات كورونا الإجمالي وصل إلى سبعة ملايين و787548 حالة، بعد زيادة 46614 مريضا على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 214446، بعد أن أودى المرض بحياة 338 آخرين.وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء 12 أكتوبر، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.