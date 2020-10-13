رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء: مصر قلصت وارداتها من السلع الغذائية 40% خلال أزمة كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:43 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر قلصت وارداتها من السلع الغذائية لمستويات قياسية بنسبة قاربت الـ40% خلال أشهر جائحة كورونا، لتسجل 4.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2020، مقابل 7.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 3.1 مليار دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه «الدستور»، إلى أن واردات اللحوم بأنواعها سجلت أكبر تراجع بين واردات السلع الغذائية، حيث انخفضت واردات لحوم أبقار مجمدة إلى حدود 642.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 856.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 25% خلال عام.

كما لفت التقرير إلى تراجع واردات لحوم دجاج وديوك مجمدة لـ53.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 83.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 29.4 مليون دولار بنسبة 35.4%، وتراجعت واردات الجمبرى من 85 مليون دولار لـ77 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«البرنس مات».. تفاصيل وفاة شاب شنقا في مطروح

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

المريخ يظهر بثلاثة أضعاف حجمه الطبيعي في سماء هذا الليل

مصمم الأزياء إيدار خان: «اسبارا» موكب دولى لملوك الموضة والجمال

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

هيئة الكتاب: معرض المنصورة 20 أكتوبر.. وغدًا قرعة تحديد دور النشر

محمد مشرف يطرح روايته الخيالية «legends»

«إيسيسكو» تطالب بتأسيس شبكة دولية لدعم التراث المهدد بالخطر