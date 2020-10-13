الإحصاء: مصر قلصت وارداتها من السلع الغذائية 40% خلال أزمة كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر قلصت وارداتها من السلع الغذائية لمستويات قياسية بنسبة قاربت الـ40% خلال أشهر جائحة كورونا، لتسجل 4.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2020، مقابل 7.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 3.1 مليار دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه «الدستور»، إلى أن واردات اللحوم بأنواعها سجلت أكبر تراجع بين واردات السلع الغذائية، حيث انخفضت واردات لحوم أبقار مجمدة إلى حدود 642.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 856.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 25% خلال عام.كما لفت التقرير إلى تراجع واردات لحوم دجاج وديوك مجمدة لـ53.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 83.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 29.4 مليون دولار بنسبة 35.4%، وتراجعت واردات الجمبرى من 85 مليون دولار لـ77 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.