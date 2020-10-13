إيران تعلن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح كورونا

أعلنت إيران، اليوم، نجاح الاختبارات الحيوانية على اللقاح المضاد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيران (إرنا) الرسمية.ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام محمد مخبر قوله إن مرحلة الاختبارات الحيوانية للقاح التي جرت على القرد كانت ناجحة.وأضاف أن الباحثين الإيرانيين اختاروا أساليب عديدة لإنتاج اللقاح، وقد بلغوا المراحل النهائية في هذا الخصوص.وتابع بقوله إنه قد تم التأكد من أداء هذا اللقاح، وستبدأ مرحلة الاختبارات الإنسانية قريبا.وأوضح المسئول الإيراني أنه بعد حقن اللقاح في جسم القرد لم تشاهد أي أعراض لوجود فيروس كورونا، مردفا أن كافة الوثائق ذات الصلة بمراحل إنتاج اللقاح سلمت إلى وزارة الصحة لاستصدار تصريح الاختبار على الإنسان لهذا المنتج الوطني.كما أشار إلى تجهيز خط إنتاج محلي واسع للقاح، على أن يدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عن نجاح مرحلة الاختبارات الإنسانية، مشددا على أن كمية الإنتاج آنذاك ستفوق احتياجات البلاد.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 254 وفاة و4.108 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات والإصابات إلى 29.070 و508.389 حالة على التوالي.وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت الماضي، تطبيق قرار بفرض غرامات مالية على الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية في العاصمة طهران، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من الإصابة بـ(كوفيد-19).وتعد إيران أكثر دولة تضررا في منطقة الشرق الأوسط على مستوى الوفيات والإصابات.