رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعلن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:31 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت إيران، اليوم، نجاح الاختبارات الحيوانية على اللقاح المضاد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيران (إرنا) الرسمية.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام محمد مخبر قوله إن مرحلة الاختبارات الحيوانية للقاح التي جرت على القرد كانت ناجحة.

وأضاف أن الباحثين الإيرانيين اختاروا أساليب عديدة لإنتاج اللقاح، وقد بلغوا المراحل النهائية في هذا الخصوص.

وتابع بقوله إنه قد تم التأكد من أداء هذا اللقاح، وستبدأ مرحلة الاختبارات الإنسانية قريبا.

وأوضح المسئول الإيراني أنه بعد حقن اللقاح في جسم القرد لم تشاهد أي أعراض لوجود فيروس كورونا، مردفا أن كافة الوثائق ذات الصلة بمراحل إنتاج اللقاح سلمت إلى وزارة الصحة لاستصدار تصريح الاختبار على الإنسان لهذا المنتج الوطني.

كما أشار إلى تجهيز خط إنتاج محلي واسع للقاح، على أن يدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عن نجاح مرحلة الاختبارات الإنسانية، مشددا على أن كمية الإنتاج آنذاك ستفوق احتياجات البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 254 وفاة و4.108 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات والإصابات إلى 29.070 و508.389 حالة على التوالي.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت الماضي، تطبيق قرار بفرض غرامات مالية على الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية في العاصمة طهران، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من الإصابة بـ(كوفيد-19).

وتعد إيران أكثر دولة تضررا في منطقة الشرق الأوسط على مستوى الوفيات والإصابات.

موضوعات متعلقة

«البرنس مات».. تفاصيل وفاة شاب شنقا في مطروح

«الإفتاء» ترد بالأدلة: «المفتي» من أبرز المدافعين عن الإسلام في الخارج

مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

المريخ يظهر بثلاثة أضعاف حجمه الطبيعي في سماء هذا الليل

مصمم الأزياء إيدار خان: «اسبارا» موكب دولى لملوك الموضة والجمال

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

هيئة الكتاب: معرض المنصورة 20 أكتوبر.. وغدًا قرعة تحديد دور النشر

محمد مشرف يطرح روايته الخيالية «legends»

«إيسيسكو» تطالب بتأسيس شبكة دولية لدعم التراث المهدد بالخطر