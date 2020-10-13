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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

آبل تطلق 4 نماذج من هواتف «iPhone 12»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:31 م
iPhone 12
iPhone 12
وكالات
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أعلنت شركة آبل عن هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max، وجميعها مدعومة بشبكات 5G الأسرع التي يتم طرحها حول العالم.

والطرازات الجديدة والمتطورة تحت لقب "Pro" تأتي بأربعة ألوان: فضي، رمادي، ذهبي وأزرق. أما iPhone 12 Pro Max، فسيكون به أكبر شاشة تم إطلاقها حتى الآن.

وإحدى السمات المميزة بين طرازات Pro وطرازات iPhone 12 الرئيسية هي أن هواتف Pro ستحتوي على عدسة كاميرا إضافية، كما تشتمل على عدسة تليفوتوغرافي بالإضافة إلى عدسات واسعة وعريضة للغاية وأجهزة استشعار أكبر للكاميرا، ويمكن استخدام تنسيق Apple الجديد الذي يتيح تعديلات أكثر تفصيلًا بعد الإنتاج.

كما أعلنت شركة Apple عن نموذج شحن جديد لجهاز iPhone يسمى MagSafe والذي يتيح شحن الهاتف والحافظات وغيرها من الملحقات عبر تثبيت الجزء الخلفي من الجهاز. أما iPhone 12 Mini فحجم شاشته 5.4 بوصة وهو أصغر حجمًا وأخف وزنًا لكنه يتمتع بنفس ميزات iPhone 12 الأكبر.

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