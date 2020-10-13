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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرا خارجية العراق والأردن يغادران القاهرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:50 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
فاتن غلاب
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غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، بعد زيارة للبلاد اجتمعا فيها مع عدد من المسئولين، والتقيا أيضا السفير سامح شكري وزير الخارجية، لبحث القضايا المشتركة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، غادر على متن طائرة خاصة متوجها إلى دولة العراق، فيما غادر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على متن طائرة خاصة أيضا متجهة إلى الأردن.

وقامت إدارة المراسم والعلاقات بمكتب الخارجية في مطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات وزيري الخارجية العراقي والأردني من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وعقد السفير سامح شكري وزير الخارجية، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع الوزيرين عقب انتهاء جلسة مباحثات بين الوزراء، الثلاثاء، تناولوا خلالها قضايا المنطقة خاصة فلسطين وسوريا، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة بين الدول الثلاثة ودعم علاقات التعاون.

وتناولت جلسة المباحثات بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن تطورات القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وأيضا القضية السورية، والأوضاع التي تتيح استعادة الدول استقرارها والحفاظ على سيادتها والقضاء على تهديد الإرهاب القائم بها.

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