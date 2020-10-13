توسيع أسفل كوبري دار السلام بالقاهرة للتيسير المروري

مر اللواء أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع لجنة هيئة الطرق والكباري، على كوبري دار السلام لحل المشكلة المزمنة في الازدحام المروري، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة الطريق، واتخاذ كافة السبل الممكنة للقضاء على الازدحام المروري على المدخل الرئيسي لحي دار السلام.وأوضحت المنطقة الجنوبية، في بيان لها، أنه جار العمل المستمر للارتقاء بالخدمات العامة وأعمال التطوير بالحي.جاءت جميع الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وطبقا لتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بالاهتمام الدائم بالتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق للتسهيل على المواطنين، ورفع أى معاناة عنهم، ومتابعة تنفيذ أعمال اللجنة الخاصة بتطوير وتوسعة الدائري.