1245 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 55869 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 479 حالة.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13724 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عاصم عراجي، قال، في وقت سابق من اليوم، إن لبنان يمر بمرحلة صعبة وبالغة الدقة في التعامل مع وباء كورونا، مشيرا إلى ارتفاع أعداد الإصابات على نحو يشبه النموذجين الإيطالي والإسباني، مبديا تخوفه إزاء ازدياد الإصابات مع دخول فصل الخريف.وأشار عراجي إلى أنه أصبحت هناك صعوبة في إيجاد أسرّة لمرضى كورونا في مختلف المستشفيات بكافة أنحاء لبنان، وأن بعض المرضى يضطرون إلى تلقي العلاج في المنازل.وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتخفيف مستوى انتشار الوباء، من خلال ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، باعتبار أن لبنان لا يمتلك القدرة الاقتصادية لمواكبة ازدياد حالات الإصابة.