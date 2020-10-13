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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» يتوعد بحظر الإعلانات التى تروج ضد اللقاحات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:21 م
فيسبوك
فيسبوك
أ.ش.أ
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أعلنت شركة "فيسبوك"، أنها ستبدأ في حظر الإعلانات التي تثني الناس عن التطعيم، وأنها أطلقت حملة إعلامية جديدة للقاح الإنفلونزا.

وقالت الشركة إن "الإعلانات التي تدعم أو تعارض التشريعات أو السياسات الحكومية حول اللقاحات، بما في ذلك لقاح (كوفيد – 19)، سيظل مسموحا بها، وفرض السياسة الجديدة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابعت: "موقع فيسبوك، الذي تعرض لضغوط من المشرعين وجماعات الصحة العامة لقمع محتوى مضاد للقاحات والمعلومات الخاطئة على منصته، قال إن لقاح كورونا لن يكون متاحا لبعض الوقت، فقد أبرز الوباء أهمية السلوكيات الصحية الوقائية".

وتحظر قواعد منصة التواصل الاجتماعي، الإعلانات التي تحتوي على معلومات مضللة عن اللقاحات، ولكنها سمحت بإعلانات تعبر عن معارضة اللقاحات، في حال تضمنت الأخيرة "ادعاءات كاذبة".

من جهته، قال مدير السياسة العامة لـ"فيسبوك"، جيسون هيرش، إن "الشركة تعتقد أنه يجب أن يكون المستخدمون قادرين على التعبير عن مثل هذه الآراء الشخصية، وأن المزيد من الرقابة الصارمة قد تدفع الناس المترددين بشأن اللقاحات نحو معسكر مكافحة اللقاحات".

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