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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الولايات المتحدة تغرم «تويتر» 100 ألف دولار

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:23 م
تويتر
تويتر
أ.ش.أ
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أكد المدعي العام الأمريكي بوب فيرجسون، أن السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية غرمت موقع "تويتر" 100 ألف دولار لانتهاكه قانون تمويل الحملات الفيدرالية.

الولايات المتحدة تغرم للمرة الثانية خلال أسبوع.. "تويتر" بسبب تغريدة لترامب بإشارة "ضارة أو مضللة، والوصول المفتوح إلى المعلومات المتعلقة بالإعلانات السياسية له أهمية كبيرة لناخبين أحرار ومطلعين".

وأضاف: "سواء كنت صحيفة محلية أو شبكة اجتماعية دولية، يجب عليك الالتزام بقوانين تمويل الحملات الخاصة بنا".

وأشار النائب العام إلى أن "الشركة لم تتعقب الإعلانات السياسية المحلية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بين 2012، و2019 في انتهاك للقانون".

يشار إلى أنه في الفترة من 2012 إلى 2019 حصل موقع "تويتر" على 200 ألف دولار، مقابل إعلانات سياسية لمرشحين محليين على منصته.

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