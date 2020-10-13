الرئيس السيسي يهنئ مشعل الصباح بتوليه ولاية عهد الكويت

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ مشعل الصباح، بتوليه ولاية عهد الكويت.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وأعرب، خلال الاتصال، عن خالص التهنئة للشيخ مشعل، بمناسبة اختياره ولياً لعهد دولة الكويت، متمنياً له التوفيق وللكويت وشعبها الشقيق التقدم والاستقرار والازدهار، بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.من جانبه، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، مؤكداً متانة وقوة العلاقات بين مصر والكويت، وتطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات.