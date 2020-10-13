إيطاليا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا منذ مارس

أعلنت إيطاليا عن قفزة أخرى في أرقامها الخاصة بإصابات فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 5901 حالة إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، وهي أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من ستة أشهر.وكانت آخر مرة سجلت فيها البلاد رقما أكبر هى تلك التى حدثت فى 28 مارس، عندما تم تسجيل 5974 حالة جديدة.وبلغ إجمالي عدد الإصابات 365467 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات بمقدار 41، ليصل الآن إلى 36246، وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.