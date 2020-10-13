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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة بالمرج

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:30 م
السجن
السجن
حسام التمساح
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، عاطلًا بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلة في المرج.

كشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عن أن «سيد. أ»، عاطل، هتك عرض الطفلة «رشا.م»، والتى لم تبلغ من العمر 12 عاما، بالتهديد، مستغلًا صغر سنها بأن قام بتقبيلها، واستطالت يده جسدها حال كونه جارها في العقار الذى تقيم به، وقد ارتكب تلك الواقعة داخل غرفته.

واستمعت النيابة إلى والدة الطفلة «سلوى.س»، التى قالت إن نجلتها أخبرتها، بأن المتهم قبلها واستطالت يده لمواطن جسدها كاشفا عن ملابسها قاصدا هتك عرضها، وأنه استغل صغر سن الطفلة حيث أعطى لها هاتفه لتشاهد الألعاب الإلكترونية على الإنترنت لاستدراجها داخل غرفته في نفس العقار.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من ربة منزل بهتك عرض طفلتها وملامسة أماكن حساسة من جسدها، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات اللازمة تأكد صحة البلاغ وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

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