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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:28 م
قنبلة
قنبلة
وكالات
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انفجرت أكبر قنبلة يتم العثور عليها على الإطلاق من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا تحت سطح البحر، اليوم الثلاثاء، خلال محاولة غواصين من البحرية إبطال مفعولها.

وأجلت السلطات أكثر من 750 شخصا من المنطقة التي عثر فيها على القنبلة تالبوي، التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني، وتزن نحو 5400 كيلوجرام، منها 2400 كيلوجرام من المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية (باب) عن المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن قوله إن "عملية إبطال المفعول تحولت إلى تفجير.. يمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة ولن تشكل أي تهديد آخر.. جميع الغواصين كانوا خارج منطقة الخطر".

ويقع الموقع الذي عثر فيه على القنبلة خارج بلدة اشوينواويشتشه في شمال غرب بولندا، حيث تم افتتاح محطة للغاز الطبيعي المسال في عام 2016، ولكن متحدثا باسم رئيس بلدية البلدة قال لوكالة الأنباء البولندية إن الانفجار لم يؤد لإصابة أحد بسوء أو وقوع أضرار في البنية التحتية.

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