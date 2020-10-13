شركات النفط العالمية تواجه مخاطر مالية بسبب التعهدات البيئية

حذر تقرير صادر عن صندوق الدفاع عن البيئة وشركة روكفلر أسيت مانجمنت، من أن المساهمين في شركات النفط والغاز يواجهون مخاطر مالية بسبب عدم التزام بعض المشروعات التابعة لهذه الشركات والتي تديرها شركات أخرى بالمستهدفات البيئية التي التزمت بها شركات النفط والغاز.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات النفط والغاز الأوروبية الكبرى تعهدت بخفض الانبعاثات الكربونية وغاز الميثان بنسب محددة خلال العقود الثلاثة المقبلة.ولكن هذا التعهد لا يشمل إلا المشروعات والأصول التي تخضع لسيطرتها المباشرة، بما يعني أن الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الصادرة عن المشروعات الخارجة عن سيطرة الشركات المملوكة للحكومة قد تظل عند نفس مستوياتها أو تزيد.وقالت ميرديت بلوك كبيرة خبراء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وكبيرة نواب رئيس شركة روكفلر أسيت مانجمت إن غياب الإفصاح يدعو إلى التساؤل عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه إدارة مخاطر التغير المناخي على الاستثمار بالنسبة لشركاء الانتاج، وإخفاء المخاطر التي يمكن أن تهددربحية الشركات".وبحسب التقرير فإن الأصول غير الخاضعة لتشغيلها تساهم بما بين 19 و66 في المئة من إجمالي إنتاج تسع شركات من بين الـ 12 شركة نفط عالمية التي تشارك في مبادرة قطاع النفط والغاز لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.والشركات التسع هي شيفرون كورب وإيكوينور وإيني وإكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم وريبسول ورويال داتش شل وبي.بي وتوتال.