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محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:42 م
مقتل إرهابيين
مقتل إرهابيين
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أعلنت وزارة الداخلية، مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكاز القوات المسلحة والشرطة.

وأضافت أنه تم التعامل القوري مع تلك المعلومات حيث أسفرت النتائج عن رصد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل أحد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعيهما والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلي و2 حزام ناسف وطبنجة ماركة ستار و4 خزائن وكمية من الطلقات النارية وجهاز لاسلكي. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

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