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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التجارة العالمية» تسمح للأوروبى بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:22 م
التجارة العالمية
التجارة العالمية
وكالات
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قررت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالحق في فرض رسوم جمركية على واردات سلعية من الولايات المتحدة بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويًا في رد فعل على الدعم غير العادل لصناعة الطائرات.

ويعد الحكم أحدث خطوة في نزاع مستمر منذ 15 عاما بين بروكسل وواشنطن بشأن دعم الدول لأكبر شركتي طائرات في العالم وهما إيرباص الأوروبية ومنافستها بوينج الأمريكية.

وأصدرت المنظمة التجارية العام الماضي حكمًا مماثلًا لصالح الولايات المتحدة، يسمح لواشنطن بفرض رسوم جمركية على 7.5 مليار دولار من السلع الأوروبية، لمعاقبة الاتحاد الأوروبي على دعمه شركة إيرباص المنافسة لشركة بوينج.

ويقل المبلغ كثيرًا عن الـ58. 8 مليار دولار التي سعى الاتحاد الأوروبي للحصول عليها، كرسوم عقابية على دعم الولايات المتحدة لشركة بوينج لصناعة الطائرات الذي اعتبره التكتل غير عادل.

وخلص قضاة المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية في جنيف العام الماضي إلى أن تمويل الأبحاث الحكومية الأمريكية والإعفاءات الضريبية لشركة بوينج استمر رغم الأحكام السابقة التي أعلنت أن مثل هذه السياسات تنتهك قواعد التجارة الحرة.

وخلصت المنظمة أيضا إلى أنه لم يتم إلغاء الدعم الأوروبي غير العادل لشركة إيرباص.

ويمكن أن تصل الرسوم العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إلى 100 بالمائة، وهدد التكتل بالفعل بأنه قد يستهدف منتجات أمريكية الصنع مثل الكاتشاب أو أجهزة ونظم ألعاب الفيديو.

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